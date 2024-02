Igor Lage é assaltado à mão armada no Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram

Igor Lage é assaltado à mão armada no Rio de JaneiroReprodução/Instagram

Publicado 24/02/2024 17:52

O ator e empresário Igor Lage, de 44 anos, usou as redes sociais para relatar que foi vítima de um assalto à mão armada, na tarde de quinta-feira (22), no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Ele estava indo visitar a mãe com a irmã, a filha de 11 anos e a sobrinha quando foi abordado pelos criminosos. A ação foi registrada por câmeras de segurança da rua onde o crime aconteceu. "Ontem [22], por volta das 17h, na rua da minha mãe, aqui no Engenho de Dentro, eu sofri um assalto", disse o ator, que ficou conhecido por interpretar o Pingo na novela 'Vamp', da TV Globo.

O artista relata que estava parando o carro quando começou a abordagem dos dois criminosos armados, que estavam em uma motocicleta. Após um dos bandidos apontar a arma para Igor, que dirigia o veículo, todos saíram do carro.

O ator foi revistado duas vezes e o criminoso exigiu que todos ficassem deitados no chão e foge. Enquanto isso, o outro bandido que estava na motocicleta desceu, entrou no carro e deixou o local.

"Levaram meu carro, o meu celular, o celular da minha filha, da minha sobrinha, da minha irmã, de todo mundo que estava no carro. Fiquei na mira de uma arma por alguns segundos, mas pra gente parece que são alguns minutos, uma eternidade", acrescentou nos stories do Instagram.

"Bens materiais a gente consegue novamente. Tá todo mundo com vida, todo mundo bem", completou Lage.