25/02/2024

A luta entre o lutador de boxe Acelino “Popó” Freitas e o ex-BBB Kleber Bambam que aconteceu na noite deste sábado (25), e deu o que falar nas redes sociais.



Quem não ficou de fora desse falatório foi o pugilista Vitor Belfort, que através de seu perfil no Instagram teceu comentários os envolvidos na disputa.



Durante a entrada de Bambam no ringue, o marido de Joana Prado, que ficou famosa nos anos 2000 por interpretar a personagem Feiticeira do extinto programa Hora H, disparou. "Me lembrou os Trapalhões".



O atleta não poupou críticas a Popó após o nocaute que ele deu em Bamba. "Isso é uma palhaçada. Isso é uma vergonha. Uma tristeza ver isso", escreveu Belfort nos Stories.

“Voltei a treinar. Em breve vou estar anunciando luta contra um lutador que é lenda. Esse lutador é admirado mundialmente. E vale a pena você investir o seu dinheiro no pay-per-view. Mas o pay-per-view de hoje eu acho uma sem vergonhice do Popó”, disse Vitor, que emendou reprovando o comportamento do boxeador.

“O Popó é um amarelão, só pega lutador fraco. Bambam, estou desejando muita sorte para você, sei que não é fácil, você nunca foi lutador, está buscando lutar. Espero que você possa acertar um pombo-sem-asa. Mas você, Popó, não tem meu respeito. Você começou a falar de José Aldo, de Vitor Belfort, começou a abrir a boca”, afirmou.



No fim do vídeo, ele chamou Popó para briga: “Meu irmão, para, sua cara está toda deformada. Para de ir nesse médico, seu botox está muito mal colocado. Esse seu botox é mexicano, não é real. Se tu não ganhar, esquece, nem vai lutar comigo. Mas, se ganhar, vou te dar uma coça. Está preparado?”, perguntou.



Web reage após Vitor Belford chamar Popó para briga

Nos comentários, os seguidores recordaram a trajetória do pugilista: “Vítor Belford que já amargou tantas derrotas querendo aparecer novamente.. Conseguiu ”, escreveu um. “Tira o pé do Spider da boca pra falar ”, debochou outro. “Popó é uma lenda e está curtindo esse lance por dinheiro. O tempo do cara já passou, não tem que provar nada para ninguém mais”, postou um terceiro. “O teu botox tb tá forçado kkk”, escreveu mais um.