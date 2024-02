Leandro Hassum mostra noivado da filha - Reprodução/Instagram

Leandro Hassum mostra noivado da filhaReprodução/Instagram

Publicado 24/02/2024 14:02 | Atualizado 24/02/2024 14:11

Neste sábado (14), Leandro Hassum anunciou que sua filha, Pietra Hassum, de 24 anos, vai se casar. O ator compartilhou nas redes sociais um vídeo do momento em que sua única herdeira foi pedida em casamento.

O artista revelou que o pedido aconteceu durante uma viagem em família ao Japão. Durante um passeio, o produtor musical Caio Hara e pediu Pietra em casamento.

"É, gente, ela cresceu", escreveu na legenda. "E hoje foi um dia muito especial para mim e Karina Hassum. Da minha filha, sou até suspeito em falar. Mas do Caio Hara tenho muito. Um homem com cara de menino, mas um gigante na arte do cavalheirismo".

"Que seja lindo o futuro de vocês. Vem casamento aí gente! O amor é lindo. Papai te ama, filha. E você, Caio Hara, te dou minha benção", completou.