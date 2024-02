Matheus Mazzafera teria viajado para transicionar para o gênero feminino - Reprodução/Instagram

Publicado 24/02/2024 11:07

O apresentador Matheus Mazzafera decidiu se afastar das redes sociais e deletar todas suas publicações do Instagram desde o ano passado. De acordo com o colunista Marcelo Bandeira, do iG, o influenciador teria viajado à Tailândia para se submeter a um procedimento cirúrgico de mudança de sexo, o CRS.

Em uma foto publicada no Instagram, Mazzafera aparece ao lado de dois amigos, com os cabelos longos, de maiô e com um boné com estampa de animal print.

omg hi Matheus Mazzafera https://t.co/v71X8Def3l — thi (@thiagosougo) February 21, 2024

Ainda segundo o colunista, a informação de que a readequação procede e suas fontes afirmam que seu novo nome já foi definido: Mia, mas também gosta muito de Maya.

A equipe de Matheus Mazzafera não se pronunciou até o momento para confirmar as informações.