Bruno Gagliasso comenta possibilidade de Rodriguinho ser eliminado do BBB 24Reprodução/Instagram/Globo

Publicado 24/02/2024 12:03

Internautas notaram que caso Rodriguinho seja indicado ao paredão pela líder Beatriz neste domingo (25), o cantor pode deixar o BBB 24 no dia em que completa 46 anos de vida.

A possibilidade divertiu Bruno Gagliasso, que comentou sobre as chances do artista deixar a casa mais vigiada do Brasil na terça-feira, 27 de fevereiro. “Presentão”, escreveu nos comentários de uma postagem no Instagram.

Bruno Gagliasso fala sobre possível eliminação de Rodriguinho do BBB Reprodução/Instagram

A décima líder do BBB 24, Beatriz definiu na última sexta-feira (23) na edição ao vivo os quatro participantes que estão em sua mira: Rodriguinho, Michel, Fernanda e Giovanna.