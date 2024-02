Sophia Raia é filha de Claudia Raia e Edson Celulari - Reprodução/Instagram

Sophia Raia é filha de Claudia Raia e Edson CelulariReprodução/Instagram

Publicado 23/02/2024 21:52

Filha de um dos casais mais populares dos anos 2000, Sophia Raia já era conhecida antes mesmo de seu nascimento. No entanto, a herdeira de Claudia Raia e Edson Celulari escolheu viver a vida longe dos holofotes.

Aos 21 anos, a jovem explicou a decisão de manter suas redes sociais fechadas para o público. "Não tenho tanta vontade de dividir a minha vida publicamente. Ainda estou me formando como pessoa e profissional. Então prefiro ter o meu Instagram fechado enquanto isso", contou em entrevista à Quem.

Sophia, que é irmã de Enzo Celulari, Chiara e Luca, estuda artes cênicas na Tisch School of the Arts, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela não descarta a possibilidade de começar a compartilhar seus trabalhos na internet no futuro.

"Quando eu estiver segura e com uma carreira estabelecida, quero dividir com o público o que pretendo produzir no cinema. Mas será mais o lado profissional", completou.