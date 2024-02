Ivete Sangalo com o filho mais velho, Marcelo - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2024 17:15 | Atualizado 23/02/2024 17:27

Após Ivete Sangalo anunciar que foi hospitalizada e diagnosticada com pneumonia, o filho da cantora, Marcelo, usou as redes sociais nesta sexta-feira (23) para prestar uma homenagem à mãe.

Em seu perfil no Instagram, ele postou uma foto ao lado de Ivete e declarou: "Pesquisei no Google, guerreira linda maravilhosa. Apareceu a foto dessa mulher aí".

A artista se derreteu com a postagem do filho. "Minha vida! Te amo meu filhão", escreveu Ivete nos comentários.

A homenagem também encantou os famosos. "Ai que amor. A própria. Amo vocês demais", declarou Sabrina Sato. "Lindos", disse Gabi Martins. "O Google falou toda a verdade", concordou Xanddy Harmonia. "É isso mesmo, meu amor", completou Claudia Leitte.

A cantora Ivete Sangalo usou as redes sociais na noite desta quinta-feira (22) para informar que foi diagnosticada com pneumonia.

"Antes de qualquer preocupação, já quero dizer que estou bem! Essa semana terminada a maratona carnavalesca, assim como grande parte das pessoas, peguei uma virose. Na terça feira não me sentia confortável com uma tosse chata e muito repetitiva. Hj, a partir de aconselhamento médico vim ao hospital e então veio a internação. Diagnóstico: Pneumonia. Estou assistida e já me sentindo melhor", declarou no Instagram.

"Mandarei notícias tá bem, certa de que serão sempre as melhores graças ao meu Deus maior. Amo vocês", completou.