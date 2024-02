Luana Piovani revela se casaria de novo: 'Nem se Jesus descer do céu' - Foto: Reprodução

Publicado 23/02/2024 14:12

Durante sua participação no podcast "Pod Delas", Luana Piovani não poupou palavras ao expressar sua opinião sobre o casamento. Mesmo estando há mais de 3 anos em um relacionamento e 'apaixonada', a atriz nega pensar em casório. Ela surpreendeu ao afirmar categoricamente que não pretende se casar novamente.



De forma irreverente, Luana explicou sua posição, criticando aspectos rotineiros do casamento. Com uma dose de humor ácido, ela desabafou: “Eu não caso de novo nem se Jesus descer do céu, debaixo da mesma casa, debaixo do mesmo teto?”, perguntou a famosa em tom de ironia.



A ex-namorada de Dado Dolabella e ex-mulher de Pedro Scooby deixou bem claro que não vê o casamento como um conto de fadas e pretende não repetir a dose. “Toalha molhada em cima da cama a vida inteira? Me dá um ódio, pelos na pia! Um horror, não sabe nunca onde está nada, procura caralh*’, disparou a artista.



Nas redes sociais, a declaração sem filtros de Luana Piovani deu o que falar: “Se ela tá traumatizada, imagina quem casou com ela”, criticou um internauta. “Tudo que ela falou é verdade!”, apontou outra. “Ai gente, adoro a Luana. Não entendo o hate que ela recebe”, disse mais uma aos risos.