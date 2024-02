Jojo Todynho e ex-namorado - Foto: Reprodução

Publicado 23/02/2024 12:35

Nesta sexta-feira (23), Jojo Todynho usou suas redes sociais para confirmar os rumores de que o relacionamento com Renato Santiago chegou ao fim. A cantora gravou um vídeo explicando sua decisão de evitar especulações e fofocas sobre o assunto. Porém, a famosa destaca que se tratou de um término amigável.

Em seu perfil no Instagram, ela abriu o coração: "Vocês já sabem que estou em outra fase da minha vida, mudei. O que mais tenho evitado é falar da minha vida pessoal. Mas vim aqui, não tendo que dar essa satisfação, mas dando essa satisfação para evitar 'disse, me disse'. Realmente eu e o Renato não estamos mais juntos", anunciou ela

Assim, a cantora confirmou as especulações dos fãs. Porém, negou os rumores de que estaria em conflito com o ex. Ela enfatizou que mantém uma amizade com Renato, que perdura há mais de uma década, independentemente do término do namoro. Jojo também criticou a disseminação de informações falsas nas redes sociais.

“Já procuraram a minha assessora para trazer histórias que não existem. Para evitar tudo isso, estou vindo aqui contar para vocês. Não deveria porque vida pessoal é só minha, ms infelizmente, alguns jornalistas são muito sujos. A exclusividade acabou", encerrou ela que, recentemente, lançou a música "Balacobaco, Clareou".