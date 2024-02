Gabriela Pugliesi com o filho Massimo - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2024 09:28

A influenciadora Gabriela Pugliesi abriu seu coração nesta quinta-feira (22), revelando detalhes sobre a chegada de seu segundo filho. Aos 39 anos, a famosa e Tulio Dek deram as boas-vindas a Massimo, nascido no último dia 16. O casal já é pai de Lion, com 1 ano e 3 meses.

Em suas palavras, Gabriela expressou o sentimento de liberdade que acompanha a chegada da criança: "Segundo filho é a libertação. A gente corrige tudo que fez no primeiro", começou ela, revelando o pequeno Massimo como uma segunda chance de aproveitar cada momento da relação mamãe e bebê.

Ela também compartilhou sua determinação em dedicar mais tempo em casa ao lado do bebê recém-nascido. “Vou ficar o tempo que for em casa com ele sem me culpar, amando e em paz! Quando a gente vê, os filhos cresceram. E claro que sei que sou privilegiada de poder trabalhar de casa e estar com ele”, refletiu.

"Agora que sei o tanto que passa rápido, estou amando ficar o dia inteiro com ele e com o Lion na hora em que chega da escola. Essa fase é cruel o tanto que passa rápido. Eles precisam da gente. Só isso", finalizou Gabriela.