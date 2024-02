Paolla Oliveira abre álbum de fotos em Dubai - Reprodução/Instagram

Publicado 22/02/2024 21:52

Após um Carnaval intenso, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira embarcaram para uma viagem romântica de férias em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Nesta quinta-feira (22), a atriz abriu um álbum de fotos e mostrou detalhes dos dias de descanso.

No Instagram, o casal surgiu sorridente lado a lado em registros publicados por Paolla. A rainha de bateria da Grande Rio também compartilhou fotos do casal aproveitando um passeio no deserto e de barco.

A galeria de fotos também conta com imagens de um mercado de especiarias e os dois aproveitaram para conhecer uma parte da cidade. "Pós turbilhão do carnaval, uma pausa", escreveu Paolla na legenda da publicação. "Conhecendo a cultura e encantos de Dubai com ele, Diogo Nogueira".

Nos comentários, os fãs se derreteram com os registros. "Que delícia", disse Nanda Costa. "Cadê o defeito desses dois", brincou uma internauta. "O que é Dubai perto dessa mulher? A mais linda", declarou outra. "Isso mesmo, vocês trabalharam muito no carnaval e merecem aproveitar a vida", escreveu uma terceira.