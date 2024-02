Ana Paula Siebert e Roberto Justus estão casados há quase 11 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 22/02/2024 19:41

Ana Paula Siebert abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram e tirou dúvidas dos seguidores sobre carreira e relacionamento. A influencer também foi questionada sobre o sucesso de seu casamento de quase 11 anos com o empresário Roberto Justus.

“Porque você crê que seu relacionamento com o Justus deu certo?”, perguntou a internauta nos stories. “Porque acreditamos no nosso amor e ignoramos as opiniões alheias. E assim seguimos”, iniciou Ana Paula.

“As pessoas julgam demais ao invés de viver as suas próprias vidas. Eu gasto meu tempo construindo a minha história, se eu tivesse dado ouvidos a muitas pessoas, eu não estaria quase 11 anos ao lado dele”, afirmou.

De acordo com Siebert, a admiração, paciência e dedicação foram pilares importantes para o relacionamento. “Atualmente as pessoas não querem se dedicar, não querem ceder. São egoístas. Não existe relacionamento se você não souber apoiar o outro também… e no meu caso, eu amo a liberdade que meu marido me dá para viver meus sonhos, meu trabalho e minha vida, mesmo quando ele não pode estar. E assim ele tem ainda mais meu respeito e meu amor”, completou.

