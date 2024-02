Gracyanne Barbosa explica os motivos de comer 1200 ovos por mês - Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa explica os motivos de comer 1200 ovos por mêsReprodução/Instagram

Publicado 22/02/2024 18:49

Gracyanne Barbosa deixou os internautas impressionados ao revelar que come cerca de 1200 ovos por mês. A influencer fitness explicou os motivos de consumir esse número de ovos e contou que seu paladar rejeita alimentos diferentes após anos na mesma dieta.

"Eu disse que como 40 [ovos por] dia, alguém fez a conta e deu isso. Falei 'nossa, muito mesmo'", afirmou em entrevista ao podcast PodDelas, apresentado por Tata Estaniecki e Boo Unzueta.

"É verdade, mas como só a clara, como poucas gemas, então são 40 claras. Omelete de clara, clara cozida, só cozido... Aí quando vou fazer alguma coisa diferente, faço uma omelete. Meu paladar ficou tão adaptado que eu não sinto falta e eu realmente gosto", explicou.

Gracyanne conta que ao longo dos anos enjoou de outros alimentos, mas nunca cortou o consumo de ovos de seu cardápio: "Já enjoei de outras coisas, tive a fase que comi muito atum, que era prático. Já tive a fase da tilápia, do frango. Todas as outras coisas eu enjoei, mas o ovo nunca enjoei, porque ovo é muito prático e a digestão, pelo menos no corpo, é muito rápida, tranquila, não fico inchada, com gases, me sentindo mal".

"Quando estou viajando, vou experimentar comida de tal país, eu não penso em perder meu corpo, mas, chega na hora, eu não consigo, meu paladar rejeita. E eu peço um ovinho cozido em qualquer lugar que eu vou", completou.