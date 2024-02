Débora Falabella comemora aniversário e ganha declaração do marido - Reprodução/Instagram

Publicado 22/02/2024 16:11 | Atualizado 22/02/2024 16:15

A atriz Débora Falabella está completando 45 anos nesta quinta-feira (22) e comemorou a data especial na noite da última quarta (21), com uma festa. Nas redes sociais, a atriz surgiu cercada por convidados especiais, como as amigas Renata Gaspar e Tainá Müller, a irmã, Cynthia Falabella, e o marido, Fernando Fraiha.



Nos registros publicados em seu perfil no Instagram, Débora aparece emocionada em frente ao bolo de aniversário no momento do parabéns. Confira:

A atriz, que recentemente esteve no elenco de "Terra e Paixão", novela da TV Globo, ganhou uma declaração do marido. "Hoje é dia dela. Com você a vida é mais legal, Debs... Você é minha pessoa favorita. Feliz aniversário, meu amor", escreveu o cineasta.





Cynthia Falabella, que chegou a substituir a irmã nas gravações da novela "O Clone" (2001), compartilhou um vídeo ao lado de Débora. "É hoje o dia da minha irmã amada, alma pura mais generosa, humana e justa que conheço. Débora, você é, além de tudo, a atriz mais maravilhosa desse mundo. Te amo, e você merece todo amor do mundo", declarou ela.