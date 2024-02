Davi - Reprodução/Globo

DaviReprodução/Globo

Publicado 22/02/2024 13:38

Davi Brito, participante favorito para ganhar o 'BBB 24', tem sido alvo de discussões nas redes sociais após demonstrar interesse romântico em Isabelle Cunhã. Durante a festa da líder Raqueli, na madrugada desta quinta-feira (22), o motorista ainda teria investido em Pitel e levado uma bronca do Matteus.

Davi falou sobre apresentar Isabelle à sua família fora do programa, apesar de ressaltar que a vê a interação entre eles apenas como uma amizade. "Mesmo sendo uma relação de homem e mulher, quero que você saiba que gosto muito de você como amiga”, começou o brother.

“[Fora daqui] vou te apresentar minha namorada, minha mãe, minha irmã. Quero manter você perto de mim", contou ele. Porém, em seguida, ele confessou sentir ciúmes da amazonense. “ Vi você dançando com o Matteus ali, sabe? E fiquei com ciúmes. Eu tenho ciúmes de você”, afirmou.

Já a interação entre Davi e Pitel começou com o baiano elogiando e fazendo carinho no cabelo da sister. Em seguida, deu um beijo no rosto e cheirar o cabelo dela, o que deixou Matheus em alerta. O brother pediu que Davi tomasse cuidado e o indicou que o brother bebesse um pouco de água, dando a entender que ele estava bebâdo.

Nas redes sociais, internautas criticaram as atitudes de Davi. “Pra mim Matheus já passou o Davi e é o favorito ao prêmio", afirmou um seguidor. "Quando foi o Guimê todo mundo caiu em cima, né! Mas como é o santo do Davi ninguém vai ver problema nisso", criticou outro.