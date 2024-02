Fortuna? Descubra qual o patrimônio deixado por MC Marcinho - Foto: Reprodução

Fortuna? Descubra qual o patrimônio deixado por MC Marcinho Foto: Reprodução

Publicado 22/02/2024 12:40

MC Marcinho, conhecido como o Príncipe do Funk é uma figura icônica no cenário musical brasileiro, faleceu em agosto do ano passado aos 45 anos de idade. Na época, foi divulgado que o famoso deixou uma herança milionária para seus cinco filhos. Porém, a coluna tem informações exclusivas sobre o valor deixado pelo funkeiro.

Desde sua morte, estimativas indicavam que o patrimônio total deixado pelo funkeiro variava entre 20 e 30 milhões de reais. Inclusive, apontaram até um rendimento mensal que oscilaria entre 1 e 2 milhões de reais. Segundo especulado, esse montante seria proveniente de uma empresa, propriedades imobiliárias e investimentos financeiros.

No entanto, a coluna teve acesso ao inventário do MC, que está sendo assistido pelo irmão do famoso, Mauro Roberto, a pedido dos herdeiros. Conforme o documento, a herança deixada pelo famoso é bem menor do que foi publicado na mídia, sendo avaliada em “apenas” 1,3 milhão de reais.

Assim, o valor deixado pelo funkeiro não ultrapassa mil salários mínimos. Porém, é preciso considerar que o inventário foi aberto após a morte do cantor, em agosto de 2023, quando o salário equivalia a R$1.320,00. Vale destacar que o funkeiro era divorciado e seu patrimônio será dividido entre seus cinco filhos, sendo quatro maiores de idade e um menor, representado pela genitora.