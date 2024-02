Lucas é filho de Mick Jagger e Luciana Gimenez - Reprodução/Instagram

Publicado 21/02/2024 21:58

Luciana Gimenez abriu o jogo sobre sua relação com Mick Jagger, pai de seu filho Lucas, que completou 24 anos no ano passado. A apresentadora teve um relacionamento com o vocalista da banda The Rolling Stones no final dos anos 1990.

"Depois que eu tive o Lucas, minha fama ficou bem explícita internacionalmente. O Mick é uma pessoa bastante conhecida, então o Lucas também ficou. É a minha história", declarou em entrevista à Caras Brasil.

De acordo com a apresentadora, ela mantém uma boa relação com seus ex. "Sou uma pessoa muito da paz, é raro eu brigar com alguém, fico amiga de todos os meus ex. Para eu brigar com alguém, a pessoa tem que realmente forçar. Então, eu tenho essa amizade. É bom, porque você vê nessas fotos que existe um carinho e um amor", afirmou.

"Ouso dizer que eu amo todos os ex que estiveram na minha vida. Talvez o amor mude, não é romântico nem sexual, mas é um amor de família, porque a pessoa está na sua vida para sempre. Os pais dos meus filhos vão estar na minha vida para sempre", completou a apresentadora.

Após o romance com Jagger, Luciana se casou em 2006 com Marcelo de Carvalho, com quem teve o seu segundo herdeiro, Lorenzo. O relacionamento chegou ao fim em 2018.