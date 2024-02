Chico Pinheiro critica Silas Malafaia e postagem viraliza: - Reprodução/Instagram

Chico Pinheiro critica Silas Malafaia e postagem viraliza:Reprodução/Instagram

Publicado 21/02/2024 21:31

O jornalista Chico Pinheiro, de 70 anos, viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (21) ao criticar o pastor Silas Malafaia. O ex-contratado da TV Globo escreveu a postagem em hebraico, mas o que chamou a atenção foi a tradução.

Através do seu perfil na rede social X, antigo Twitter, Chico Pinheiro compartilhou uma imagem de Malafaia e escreveu a postagem em hebraico. No entanto, foi a seguinte tradução que viralizou: “Vá procurar uma pomba e não encha meu saco, Mala”.

לכי חפשי יונה ואל תמלאי את התיק שלי, מאלה pic.twitter.com/XNWNV3akTg — Chico Pinheiro (@chico_pinheiro) February 21, 2024

Nos comentários, a tradução divertiu os internautas. “Gostei da sutileza (risos)”, brincou um. “Gostei da escrita”, disse outro. “Chico você é maravilhoso”, declarou um terceiro. “Pra um bom entendedor, uma vírgula basta!”, afirmou mais um.

Apesar de não citar os motivos de sua indignação com o pastor, a postagem de Chico Pinheiro pode estar ligada a uma recente manifestação de Malafaia. Ele pediu que seus apoiadores participem de um ato em defesa ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no próximo dia 25, na Avenida Paulista. Malafaia também propôs durante um culto no Rio de Janeiro um jejum de 12 horas “em favor da nação”, nesta quinta-feira (22).