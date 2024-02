Yasmin Brunet fala sobre paixão por Eminem - Reprodução/Globoplay/Instagram

Publicado 21/02/2024 19:50

Yasmin Brunet revelou que namorou com um ator da "Malhação", da TV Globo, por ele se parecer com Eminem. No BBB 24, a modelo contou que seu relacionamento com Sergio Hondjakoff, que interpretou o Cabeção, aconteceu pela semelhança do artista com o rapper norte-americano.

A sister deu detalhes sobre o relacionamento após a produção tocar a canção "Without Me" na casa mais vigiada do Brasil nesta quarta-feira (21) e falou sobre sua admiração pelo artista. "Ele [Eminem] foi o meu primeiro crush americano. Eu só namorei um menino porque eu achei que ele parecia ele", contou a Rodriguinho e Wanessa Camargo.

"O Cabeção, de Malhação, sabe quem é? Lembra dele? Mentira, ele era um fofo, não só por causa disso, mas isso foi o que me atraiu", completou a filha de Luiza Brunet.