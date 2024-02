Briga entre Ana Hickman e ex faz Edu Guedes reforçar segurança - Reprodução/Instagram

Publicado 21/02/2024 16:00 | Atualizado 21/02/2024 16:17

Edu Guedes tomou uma atitude drástica após se ver envolvido na briga entre Ana Hickmann e o ex-marido Alexandre Correa.

O chefe passou a ser alvo de ataques virtuais após ser acusado pelo empresário de ter tido um caso com a apresentadora.

Amigos da coluna Daniel Nascimento revelaram que temendo por sua integridade física, o apresentador do programa matinal "The Chef", da Band, reforçou sua própria segurança, devido não só aos haters que vem sofrendo na web, mas também pelos ataques de Alexandre direcionados a ele e a modelo.

Em comentários das postagens de Edu no Instagram, muitos internautas enviaram mensagens dizendo para ele se afastar de Hickmann.

Edu se tornou alvo de xingamentos e ameaças pelas redes sociais após as acusações de Alexandre. Os ataques ganharam ainda mais intensidade após o chefe e Ana Hickmann serem vistos juntos em Paraty, no Rio de Janeiro, apesar de negarem que exista um romance.

A coluna entrou em contato com Edu, o famoso foi gentil mas não quis confirmar e nem negar a informação.