Anitta - Renan Areias / Agência O Dia

AnittaRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 21/02/2024 11:56

Após o cancelamento do projeto "Girl From Rio", que mudou de nome e, posteriormente, ‘caiu’ de vez, Anitta volta a ficar indecisa sobre álbum de estúdio. A famosa pretendia lançar o "Funk Generation" em março, mas a concorrência de peso teria deixado a cantora com o pé atrás.

Para quem não sabe, focada em carreira internacional, a famosa havia anunciado há um mês que o álbum seria lançado em março. No entanto, a revelação de grandes artistas como Beyoncé, Shakira e Ariana Grande de que também lançariam álbuns no mesmo período a fez repensar sua estratégia.

"Eu não sei o que vai acontecer, tô deixando a vida me levar, vida leva eu", brincou a dona do hit “Mil Veces”, comentando sobre a situação. Com a concorrência intensificada e a preocupação com a visibilidade do projeto, Anitta pode adiar o lançamento do álbum "Funk Generation".

“Ela está certa. Não tem como competir com esses nomes”, defendeu uma internauta. “Ela não se garante? Vish (risos)”, perguntou outra. “A Anitta não tem um minuto de paz, que [o álbum] venha no melhor momento”, desejou uma terceira. “Só a bolha de fãs alienados que escutam as bombas sonoras que ela lança”, criticou mais uma.