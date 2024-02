Após divórcio, Gisele Bündchen vive relação discreta: 'indo devagar' - Foto: Reprodução

Publicado 21/02/2024 09:38 | Atualizado 21/02/2024 09:40

A modelo Gisele Bündchen parece ter seguido em frente! Após o divórcio com Tom Brady, a famosa finalmente estaria em um novo relacionamento. Rumores apontam que ela deu início a um namoro com Joaquim Valente, professor de jiu-jítsu. Porém , até o momento o casal vivia longe dos holofotes.

O novo casal teria engatado um relacionamento ainda em junho, mas optaram por manter a discrição. As informações divulgadas são da revista People. "Eles estão indo devagar. Eles começaram como grandes amigos primeiro. Ela é muito reservada sobre isso e queria manter isso em segredo enquanto eles se conheciam", revelou uma fonte.

Outra pessoa confirmou que os sentimentos entre Bündchen e Valente se desenvolveram ao longo do tempo, especialmente durante o divórcio da modelo: "Ele foi um grande conforto para Gisele enquanto ela se divorciava. Joaquim é um cara legal. Ele tem os pés no chão, é gentil e inspirador", elogiou.

Gisele também "adora que ele seja brasileiro", destacando que ambos têm origens semelhantes e criaram vidas nos Estados Unidos. O novo casal compartilha gostos e estilos de vida, o que torna a relação ainda mais especial. Em janeiro de 2023 eles teriam passado muito tempo juntos, inclusive em férias na Costa Rica.

No entanto, naquele momento, a relação ainda não tinha evoluído para além da amizade. Inclusive, Gisele Bündchen foi vista pela primeira vez com Joaquim Valente na Costa Rica em novembro de 2022, após pedir o divórcio de seu ex-marido, Tom Brady, em outubro do mesmo ano, encerrando uma união de 13 anos.