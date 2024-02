Belle Angel coloca à venda carro que ganhou de Melody - Reprodução/Instagram

Publicado 20/02/2024 21:35

Belle Angel, irmã de Melody, usou as redes sociais para anunciar a venda de um carro de luxo que ganhou da cantora. O anúncio foi compartilhado pela artista de 16 anos no Instagram.

O automóvel foi um presente para comemorar o aniversário de 19 anos de Belle, em setembro do ano passado. "Menor preço do Brasil. Carro extremamente novo. Não perca essa oportunidade", escreveu Melody em seu Stories do Instagram.

O veículo de luxo é Porshe azul e o modelo está avaliado em R$ 500 mil. "Muito obrigada pai por sempre me apoiar e ser meu melhor amigo, obrigada por tudo mesmo, você fez tudo isso ser possível. Muito obrigada, Mel, por ser uma irmã e melhor amiga incrível, por tudo mesmo. Amo muito vocês, Melody e Belinho", disse Belle ao exibir o presente nas redes sociais.