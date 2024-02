Marcus Buaiz e Isis Valverde tentam proteger filhos de Wanessa de ataques - Reprodução/Instagram/Globoplay

Publicado 20/02/2024 19:04

Marcus Buaiz e Isis Valverde estão preocupados com os filhos do empresário com Wanessa Camargo, que está confinada no BBB 24. O casal estaria tentando blindar os filhos, José Marcus e João Francisco, dos ataques que a cantora está recebendo por conta do reality show.

De acordo com a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, Marcus e Isis temem que as crianças sejam alvo de bullying na escola devido a participação de Wanessa, que está sendo "cancelada" nas redes sociais por conta do programa.

Na última segunda-feira (20), os participantes receberam cartas dos familiares no Sincerão e muitas mensagens foram trituradas por outros participantes durante a dinâmica. Mas Wanessa pode ficar com o presente e voltou a ficar preocupada com uma possível rejeição do público, já que a mensagem não tinha recado dos herdeiros.

A carta de Wanessa foi escrita pela irmã, Camila Camargo, e apesar de citar os sobrinhos, não dá notícias dos filhos. “Ela fala dos meus sobrinhos. Aí eu já noiei, imaginando o que? ‘O pai proibiu’. Falei alguma merda aqui, do pai… Eu estou noiada”, desabafou.