Chá de Revelação do terceiro bebê de Virginia e Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Chá de Revelação do terceiro bebê de Virginia e Zé FelipeReprodução/Instagram

Publicado 20/02/2024 18:30 | Atualizado 20/02/2024 18:39

Virgínia Fonseca e Zé Felipe realizaram uma live do Instagram do chá revelação do terceiro bebê do casal nesta terça-feira (20) e revelaram que estão à espera de um menino. O evento aconteceu na Fazenda Talismã, localizada em Jussara (GO) e que pertence ao pai de Zé, o cantor Leonardo.

A transmissão grandiosa contou com mais de um milhão de pessoas assistindo. A influencer revelou que a sogra, Poliana Rocha, providenciou reparos na fazenda como a pintura da capela do local. O anúncio contou com a presença de familiares e amigos íntimos do casal.

"Chegou a hora!!! Vamos descobrir se nosso baby3 é menina ou menino. Toda honra e glória a Deus!! Vamos pra live, ansiedade comendo solta. Só peço MUITA SAÚDE!!", declarou a empresária ao mostrar o local pronto para a comemoração.

Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe já são pais de Maria Alice, de 2 anos, e de Maria Flor, de 1 ano. O casal anunciou a terceira gestação em janeiro deste ano e comemorou: “Agora somos 5”.