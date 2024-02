Nicole Bahls é acusada de seguidores comprar seguidores e enfrenta processo - Foto: Reprodução

Nicole Bahls é acusada de seguidores comprar seguidores e enfrenta processo Foto: Reprodução

Publicado 20/02/2024 14:54 | Atualizado 20/02/2024 15:07

A Nicole Bahls, famosa modelo e influenciadora digital, estaria sendo processada por uma marca renomada marca de moda praia. A “Lunni e Mar” decidiu tomar medidas legais contra ex-panicat, alegando que a publicidade realizada por ela não trouxe os resultados esperados em vendas e acusando de suposta fraude.

Após não obter o alcance previsto com publis da famosa, a empresa teria contratado uma auditoria especializada. Assim, revelando que uma grande porcentagem dos seguidores de Nicole Bahls seriam falsos ou inativos na rede social. A marca então busca a anulação do contrato e a devolução do valor pago à modelo, cerca de R$525 mil.

Mas não é só a “Lummi e Mar” que suspeita da autenticidade dos seguidores de Nicole Bahls. Especulações têm surgido entre os internautas, que observaram o crescimento súbito e constante de número de seguidores da modelo nas redes sociais

Segundo o portal O Globo, a situação está em processo na 39ª Vara Cível da Capital, representando embate legal entre a marca e a influencer. “Pensei que só eu tinha percebido”, revelou um internauta. “Ela é uma fofa”, defendeu outra. “Ô mulher manda pra mim [o dinheiro] que eu sigo também”, brincou mais uma