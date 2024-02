Gretchen - Reprodução/Instagram

Publicado 20/02/2024 11:03 | Atualizado 20/02/2024 11:49

Gretchen surpreendeu seus seguidores ao anunciar que passará por um procedimento de retirada de útero nesta terça-feira (20). Em declaração ao Gshow, a artista compartilhou detalhes da operação e tentou deixar os fãs tranquilos com todo o processo.



"Não é nada maligno e tenho certeza que vai dar tudo certo", destacou a famosa logo após informar que o procedimento aconteceria às 7h da manhã. Nas redes sociais, ela revlon que realizará o procedimento no Blanc Hospital, na cidade de São Paulo, e demonstrou estar segura da sua escolha.



“Confiança é tudo, principalmente quando temos que fazer uma cirurgia delicada e importante como a retirada do útero. Escolhi o hospital da MINHA CONFIANÇA”, enfatizou a famosa, revelando que já realizou uma cirurgia plástica no local. “É um hospital de conceito, novo, moderno, que tem o aconchego da nossa casa”, garantiu.



A cantora explicou que o procedimento se fez necessário devido ao tamanho do útero, que atingiu 832 centímetros, equivalente a uma gravidez de 20 semanas. A decisão veio após tentativas de métodos alternativos, que não deram resultado. Gretchen também garantiu que está confiante e otimista em relação à cirurgia.