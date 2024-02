Mani Reggo é casada com Davi Brito, do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Mani Reggo é casada com Davi Brito, do BBB 24Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2024 21:51

Em vídeo publicado nas redes sociais em parceria com a defensoria pública do estado da Bahia, Mani Reggo, mulher de Davi Brito, participante do BBB 24, fez um desabafo sobre ser vítima de ataques por ter um relacionamento com um homem mais novo. A empreendedora tem 42 anos, enquanto o confinado tem 21.

Desde o início da temporada do reality show, Mani relatou nas redes sociais que foi alvo de ataques por conta do romance com Davi. No relato, ela afirma que se fosse um homem mais velho namorando uma mulher mais jovem, não haveria a mesma repercussão fora da casa.

"Que as pessoas entendam que as mulheres já lutaram tanto para adquirir os seus direitos, todo dia lutamos para não sermos mortas, pra não sermos ofendidas na rua... A gente ainda tem que provar pro mundo que estar com um homem mais novo é normal", iniciou.

"A idade não define ninguém, o que define é o caráter. A sociedade cobra muito das mulheres, se fosse um homem mais velho com uma mulher mais jovem, não teria tanta repercussão e nem seria atacado desta forma. Por que uma mulher não pode estar com um homem mais jovem? Porque não?", prosseguiu Mani.

"Eu não sou só a mulher mais velha de Davi como muitas pessoas me rotulam por aí. O fato de você ser negra, pobre, tudo isso interfere. A classe social que você está também potencializa isso porque se eu fosse uma mulher branca, rica, as pessoas não estariam falando dessa forma. Escutar o tempo todo que você é velha, e outros preconceitos também, que está acima do peso, que tem que ter aquele padrão (de corpo)", desabafou.

"Isso apenas nos mostra como ainda temos um longo caminho a percorrer na nossa sociedade para redução da desigualdade de gênero. A idade não define beleza, inteligência ou valor das mulheres. Cada uma tem histórias para contar, conquistas para celebrar e contribuições para fazer, em todas as fases da vida. É hora de desafiar o etarismo e o machismo para construir um mundo mais justo e igualitário!", completou ela. Confira: