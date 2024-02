Cintia Dicker explica unfollow em Jade Picon se pronuncia sobre crise no casamento com Pedro Scooby - Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2024 19:25

Após internautas notarem que Cintia Dicker parou de seguir Jade Picon no Instagram, a modelo decidiu explicar o motivo do unfollow na amiga de Pedro Scooby. Ela também aproveitou para se pronunciar sobre a suposta crise no casamento com o surfista nesta segunda-feira (19).

"Quando a verdade é dita, não dá 'likes' né? O que dá 'likes' é falar que algo aconteceu com o Pedro, e por isso deixei de segui-la", desabafou com Lucas Pasin, do Uol.

De acordo com a modelo, ela decidiu fazer uma limpa em seu perfil e continuará seguindo apenas pessoas com quem convive. "Estou há três dias fazendo uma limpa no meu Instagram. Vou seguir MEUS amigos, as pessoas próximas a MIM. A Jade é amiga dele. Nunca fomos próximas, e simplesmente por isso parei de segui-la. Estou deixando de seguir várias pessoas, simples assim", afirmou.

Além disso, a mãe de Aurora negou que tenha arquivado fotos com Scooby por estar enfrentando uma crise no relacionamento. "Outra mentira! Eu nem sei arquivar fotos gente", declarou. "Por que não estaríamos mais juntos? Só porque eu deixei de seguir a Jade?".