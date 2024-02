Bloco da Anitta neste sábado (17) no centro do Rio de Janeiro. Foto: Renan Areias/ Agência O Dia - Renan Areias/ Agência O Dia

Bloco da Anitta neste sábado (17) no centro do Rio de Janeiro. Foto: Renan Areias/ Agência O DiaRenan Areias/ Agência O Dia

Publicado 19/02/2024 14:38

Anitta assumiu o comando do Bloco da Poderosa no circuito de megablocos da Rua Primeiro de Março, no Centro do Rio. Mas além de dar um show, como esperado em suas apresentações, a famosa também entregou uma perseguição digna de ´série da Netflix. Isso porque a cantora expôs ladrões que estavam agindo em meio à multidão.



Em um vídeo que viralizou na internet, seguranças são vistos detendo um rapaz após a denúncia de Anitta. Na ocasião, a famosa interagiu e pediu ajuda ao público, instruindo sobre como agir para deter o assaltante: "Aponta para o ladrão, deixa o ladrão passando. Pode abrir aqui. Correndo ali”, declarava ela, observando o suspeito.



“Ele 'tá' achando que ele vai [escapar], né? [...] Eu 'tô' seguindo sua cabecinha", garantiu a cantora, que não voltou com a apresentação até que o suposto bandido fosse detido pelos seguranças. "Gente, quando acontecer algum roubo aqui, abre uma roda que a gente acompanha", pediu Anitta.



O vídeo que registra o momento rapidamente se tornou viral nas redes sociais, alcançando mais de meio milhão de visualizações apenas no X, antigo Twitter. O episódio também vem repercutindo no Instagram, com ãs reagindo à cena. “O terror dos malandros (risos)”, brincou uma usuária.



Porém, diversos internautas levaram a situação para o contexto político e citaram suposta fala do presidente Lula. “Deixa ele ir Anitta, o Lula disse que pode, é só para tomar uma cervejinha”, ironizou um seguidor. “Lendo os comentários, o que tem de direita alienado (risos)”, reparou outro.