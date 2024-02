Em meio a rumores de affair, Ana Hickmann elogia filha de Edu Guedes - Foto: Reprodução

Publicado 19/02/2024 12:02 | Atualizado 19/02/2024 12:03

Nesse domingo (18), Edu Guedes emocionou os seguidores ao parabenizar sua filha, Maria Eduarda, pelo término de seu intercâmbio em Londres. Enquanto o Chef destacou a importância da experiência vivida pela jovem, Ana Hickmann também aproveitou para elogiar a possível enteada.



Com mensagens carinhosas, o chef e apresentador expressou seu orgulho pela filha, que volta ao Brasil após viver no exterior. "Hoje se completa mais um ciclo na sua vida”, começou o famoso, refletindo sobre a conquista da adolescente. Maria Eduarda é fruto do relacionamento dele com a empresária Daniela Zurita.



“O Intercâmbio para Londres te proporcionou novos aprendizados e experiências que você levará para vida!”, garantiu o apresentador. “O papai e a mamãe estão orgulhosos de você. Seja bem vinda! Te amo”, finalizou ele. Em seu perfil do Instagram, Edu Guedes ilustrou a mensagem com um registro ao lado da filha.



Quem também aproveitou para elogiar Maria Eduarda foi Ana Hickmann, declarando: “Linda e muito inteligente”. Vale lembrar que Edu Guedes abriu uma queixa-crime contra Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora, por difamação. Isso porque o empresário insinuou um relacionamento prévio entre a famosa e o chef de cozinha.