Web reage após Pedro Cardoso ser excluído da capa de 'A Grande Família'Foto: Reprodução

Publicado 19/02/2024 09:02 | Atualizado 19/02/2024 09:02

Pedro Cardoso, conhecido por interpretar o icônico Agostinho Carrara em "A Grande Família", fez uma denúncia contra o Globoplay. Nas redes sociais, o famoso criticou o serviço de streaming. O artista alegou que sua imagem foi propositadamente cortada de um cartaz promocional da famosa série, onde Bebel e outros personagens se destacam.



Em uma postagem no Instagram, o ator compartilhou um print do cartaz onde sua imagem aparece cortada e expressou sua indignação. Iniciando seu discurso citando leis que prejudicam criadores e artistas, o famoso deixa claro que o corte não foi um acidente, mas sim uma tentativa deliberada de apagá-lo da história da série.



“Eu me insurjo contra a ilegalidade legalizada do direito autoral desde o meu primeiro dia na profissão. E acumulo derrotas. O apagamento da minha figura no cartaz promocional de ‘A Grande Família’ não é acidental. É determinação de me apagar da história. Patético!”, enfatizou o eterno Agostinho Carrara.



Nos comentários, internautas reagiram ao desabafo: “Agostinho não precisa de cartaz...tem vida própria. Pra sempre”, destacou uma fã. “Seu personagem levou A grande Família nas costas”, garantiu outra. “A ironia é que, a sua ausência no cartaz destaca ainda mais a sua presença na série!”, refletiu mais um.



Para quem não conhece, o sucesso nacional “A Grande Família” foi exibida na TV Globo entre 2001 e 2014. A série acompanha a família Silva, tipicamente brasileira, que mora em um subúrbio na Zona Norte do Rio de Janeiro. Seus membros precisam conviver com suas diferenças e ajudar uns aos outros a contornar situações inusitadas.