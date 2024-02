Gabriela Pugliesi mostra primeiro encontro dos filhos - Reprodução/instagram

Gabriela Pugliesi mostra primeiro encontro dos filhosReprodução/instagram

Publicado 17/02/2024 13:47

Gabriela Pugliesi encantou os seguidores neste sábado (17) ao mostrar Lion, de um ano, conhecendo o irmão recém nascido. O pequeno Massimo, fruto do relacionamento da influencer com Túlio Dek, nasceu na última sexta-feira (16).

Nos Stories do Instagram, Túlio aparece entrando na maternidade com o primogênito no colo para conhecer o irmãozinho. "Olha o seu irmãozinho que estava na barriga da mamãe", disse Gabriela ao acompanhar Lion se aproximando de Massimo. "Primeiro encontro", escreveu Pugliesi na legenda.

Na última sexta-feira (16), a influencer anunciou que Massimo nasceu de parto normal com 3,7kg, na maternidade São Luiz Star, em São Paulo. "Meu segundo menino", comemorou Gabriela na rede social.

"Deus reservou o melhor pra mim, e a minha felicidade maior veio através dos meus filhos, da família que estou construindo, e nem eu sabia o tanto eu queria isso. Meus dois partos demoraram mais de 20h, os dois como eu sonhei, natural, no tempo deles. Senti de tudo, mas o que eu nunca vou me acostumar é com essa força animalesca da mulher nesse momento, do quanto eu me sinto próxima de Deus quando vejo meu filho saindo de mim e vindo para os meus braços. Nada nunca vai se comparar a essa sensação, e a gratidão é de poder em vida já ter expêrienciado isso duas vezes", declarou a influencer.