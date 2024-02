Renato Cariani se pronuncia após virar réu por suspeita de tráfico de drogas - Reprodução/YouTube

Publicado 17/02/2024 11:50 | Atualizado 17/02/2024 12:10

Renato Cariani virou réu na tarde desta sexta-feira (16) por um suposto envolvimento em um esquema de tráfico de drogas. O influenciador fitness se pronunciou sobre as acusações envolvendo a empresa Anidrol, da qual é sócio.

Além de Cariani, outras quatro pessoas também foram denunciadas pelo crime: Roseli Dorth; Fabio Spinola; Andreia Domingues e Rodrigo Gomes. O empresário, que acumula mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, está sendo acusado pela Polícia Federal de ter usado uma empresa para falsificar notas fiscais de vendas de produtos para multinacionais farmacêuticas, enquanto os insumos não iam para essas empresas.

De acordo com a investigação, os produtos eram desviados para a fabricação de cocaína e crack. As drogas seriam destinadas para abastecer uma rede criminosa de tráfico internacional comandada por facções criminosas.

Em nota divulgada pelo portal Leo Dias, o empresário alegou que as acusações não possuem "sentido lógico" e são "inconsistentes". "As acusações contra Renato Cariani são, para além de inconsistentes, desprovidas de qualquer sentido lógico. Não faz qualquer sentido lógico considerar que 2 estabelecidos executivos do setor químico, após dedicarem uma vida inteira de trabalho à empresa, aventurar-se-iam no submundo do tráfico de drogas para dividirem, com mais de uma dezena de pessoas, um suposto lucro de 1.5 milhões de reais, enquanto essa mesma empresa faturou 130 milhões de reais no mesmo período", diz a defesa de Cariani.

“Assim como não faz qualquer sentido lógico considerar que uma empresa clandestina, criada para fornecer produtos controlados para o crime organizado, venderia produtos com rótulo original, embalagem original, prazo de validade e número de série, como os veiculados pela mídia no dia da busca e apreensão", acrescentou.

Ainda segundo os representantes, eles possuem uma centena de documentos que comprovam que Cariani "jamais praticou qualquer conduta ilícita, e isso agora será compartilhado com todos, com o levantamento do sigilo do processo".