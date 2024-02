Val Marchiori manda recado para Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Publicado 16/02/2024 21:21

Em seu perfil no Instagram, Val ironizou os Stories publicados pela a artista. "Jojo, está ficando muito feio pra você, querida. Como você não estuda, vou te ensinar. Existe uma ferramenta chamada Diário Oficial, peça para sua advogada ou você verificar, está lá. Para de preguiça Jojo, levanta da cama e vai ver", declarou.

"Vou te falar uma coisa, você está tão revoltada sem necessidade. O que será? Falta de amor ou champanhe Jojo?", alfinetou Marchiori.

Processo de Jojo Todynho contra Val Marchiori

Val Marchiori compareceu no Juizado de Pequenas Causas na Liberdade, em São Paulo, na última quinta-feira (15) para uma audiência de um processo movido por Jojo Todynho contra ela. A cantora entrou na Justiça contra Val no ano passado e pediu R$ 50 mil de indenização por danos morais após a socialite fazer comentários gordofóbicos contra ela na web.

"Veja o desrespeito com a Justiça brasileira, movimentando o judiciário de forma indevida e injusta, judiciário esse já abarrotado de processos e eu cumprindo meu dever, compareci a audiência hoje designada no processo n. 1024669-52.2023.8.26.0016, enquanto Dona Jojo completamente destemida, no conforto da sua cama, debocha do judiciário publicando nas suas redes sociais dormindo e descansando toda plena no seu horário de almoço. HELLO QUE VERGONHA", ironizou Val nas redes sociais.

Horas depois, Jojo Todynho se pronunciou após ser acusada por Val Marchiori de faltar em audiência para ficar em casa dormindo. "Eu não sei quem é pior, dona Valdirene Aparecida, seu advogado ou quem dá ibope pra ela. Eu não fui à audiência, porque eu não fui citada”, disse nos Stories do Instagram. “Ela foi citada porque o oficial de Justiça foi na casa dela. Então, se ela foi citada, ela tem que estar presente. Então, eu não preciso estar presente porque eu não fui citada. Porque vai ter uma audiência presencial, entendeu dona Valdirene Aparecida?”.

“Eu senti sua falta lá no Baile da Vogue, não te convidaram, não? Acho que é por isso que a senhora deve estar hoje com um tempo né, querendo encher o saco. Tá bom dona Valdirene? Um beijo meu maracujá", disparou a ex-participante do reality "A Fazenda".