Filho de Gal Costa entra na Justiça para contestar herança dada à ex-mulher da cantora - Reprodução/Globo

Filho de Gal Costa entra na Justiça para contestar herança dada à ex-mulher da cantoraReprodução/Globo

Publicado 16/02/2024 19:46 | Atualizado 16/02/2024 19:48

Gabriel Costa, filho de Gal Costa, decidiu entrar na Justiça para reivindicar os direitos à herança deixada pela mãe. A ação tem como intenção questionar a fração do patrimônio entregue à viúva da cantora, Wilma Petrillo.

Em setembro do ano passado, Petrillo foi nomeada pela justiça como inventariante dos bens de Gal, que morreu em novembro de 2022. De acordo com Mônica Bergamo, Gabriel entrou em contato com as advogadas Luci Vieira Nunes e Mariana de Athayde Ferreira em janeiro para confrontar a decisão da Justiça envolvendo o dinheiro deixado pela artista.

Após a morte de Gal, o jovem ficou sob a guarda temporária de Petrillo. Wilma entrou na Justiça pedindo que seu relacionamento de 24 anos com a artista seja reconhecido como união estável. Com isso, ela teria direito a 50% da herança e poderá administrar o patrimônio com o único herdeiro direto.

Ainda segundo a defesa do filho de Gal, Petrillo atuava apenas como empresária da artista e madrinha do menino, o que tornaria a partilha de bens discutível.