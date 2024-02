Gabriel Roza assume namoro e alfineta Bia Miranda - Reprodução/Instagram

Publicado 16/02/2024 16:04 | Atualizado 16/02/2024 16:05

Gabriel Roza usou as redes sociais na última quinta-feira (15) para assumir seu relacionamento com Kelly Medeiros. Na postagem, ele também curtiu uma indireta para a ex-noiva, Bia Miranda.

No Instagram, o ex-participante do reality show "A Grande Conquista", na Record TV, surgiu curtindo a companhia da loira durante um passeio de lancha ao som de "Carta Aberta", música do MC Cabelinho.

Nos comentários da postagem, Gabriel aproveitou para dar uma alfinetada em Bia, que atualmente namora o cantor DJ Buarque. "Muito mais bonita que a Bia, falei tô leve", comentou um internauta e Roza curtiu a declaração.

O fim do relacionamento de Bia Miranda e Gabriel Roza

O relacionamento de Bia e Gabriel chegou ao fim em março do ano passado e a influencer chegou a acusá-lo de um suposto roubo de dinheiro e de um carro dela: “Gente, eu não traí o Gabriel! O que acontece é que ele só sabia reclamar, não fazia nada, não me ajudava, só sabia gastar dinheiro que conquistei com meu trabalho e por mérito totalmente meu! Ele começou a me maltratar, xingar e também quase me agrediu no quarto!”, declarou a influencer nas redes sociais.

“E o último ponto, ele roubou meu carro, foi para o Rio de Janeiro com ele, roubou todo meu dinheiro que estava no Nubank, mas isso já estou resolvendo da minha maneira”, completou.

Gabriel se pronunciou e negou as acusações.“Não roubei carro de ninguém. Estou aqui no carro dela, vim para São Paulo com o carro dela e vim só para vê-la. Quem vai na cabeça dos outros é piolho e ela foi na cabeça dos outros. Ela terminou comigo, show, então vou fazer o seguinte: 'já que você está terminando, vou embora. Vou pegar o carro, vou embora, deixar o carro na sua casa, vou pegar minhas roupas e vou embora'”, afirmou.

“E outra, dinheiro muito menos roubei dela. Viemos com o dinheiro que estava no meu cartão (que era dela), mas eu não mexi no dinheiro dela. Ele [Douglas, o amigo] acessou a minha conta e ela tirou o único dinheiro para gente botar gasolina no carro. A gente fez um trato de R$ 1 mil para ele vir, porque ele é habilitado e eu não sou. Aí ela acessou minha conta, ia tirar todo o dinheiro e deixar a gente aqui sem nada. Sendo que eu tinha que pagar ele, que veio dirigindo”, explicou.

“Eu não quero nada dela. O dinheiro dela que se exploda, que se exploda com ela para lá. Eu não quero carro nem nada. Já tenho um carro velhinho. Só quero tirar minhas coisas e levar para minha casa”, concluiu.