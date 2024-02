Marcelo Cady e Ivete - Foto: Reprodução

Marcelo Cady e IveteFoto: Reprodução

Publicado 16/02/2024 12:25

Contrariando as declarações de sua mãe, o filho de Ivete Sangalo, Marcelo, negou estar em um relacionamento sério. Em entrevista ao Gshow, ele afirmou que não está namorando ninguém, mas admitiu ter "contatinhos". Ivete Sangalo havia revelado anteriormente que o herdeiro estava comprometido e elogiou suas qualidades.

“Ele é filho de uma pessoa muito famosa, ele tem muito carisma, ele é lindo, ele é muito talentoso. Na verdade, o Marcelo me prepara mais do que eu preparo ele para viver isso tudo. Já tem [namorada]. Eu sou parceira dele”, declarou Veveta, disparando elogios a Marcelo, fruto do seu relacionamento com Daniel Cady.

Embora a cantora tenha afirmado que o herdeiro está comprometido, ele negou que esteja em um relacionamento: “Eu não estou namorando ninguém, não. Mas tem uns contatinhos aí”, afirmou ele em entrevista ao Gshow.

Vale lembrar que, há pouco tempo, o famoso se envolvia em uma polêmica com a cantora Melody. Isso porque Anitta e Ivete Sangalo sugeriram que o filho da baiana deveria viver um affair com a dona dos falsetes. Na época, houve uma interação dos famosos nas redes sociais, compartilhando a fala da Girl From Rio.