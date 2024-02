Marcello Novaes ganha declaração de amor de namorada 35 anos mais jovem - Foto: Reprodução

Publicado 16/02/2024 09:30 | Atualizado 16/02/2024 09:31

O artista Marcello Novaes está em um relacionamento com Saory Cardoso, jovem influenciadora e ex-participante do reality show De Férias com o Ex. A dupla de famosos já assumiu o romance nas redes sociais, encantando os fãs. Mas o que chama atenção no casal é a grande diferença de idade.



A loira não chegou nem na casa dos 30, possuindo apenas 26 anos, já o ator completou 61 anos. Porém, isso não parece afetar os pombinhos. “Meu presente é você”, declarou Saory Cardoso em seu perfil no Instagram. Por algum motivo a amada de Marcello Novaes desativou os comentários da publicação.



Em outras publicações do casal, internautas felicitam o amor deles: “Grande Max! Deixou a Carminha para trás pra ser feliz! Sensacional”, escreveu um fã em referência ao papel do ator em “Avenida Brasil”. “Zerou o game em”, brincou mais um. “Por essa eu não esperava”, revelou outro surpreso.



Vale destacar que, além de sua participação no reality De Férias com o Ex, Saory já esteve em evidência na mídia anteriormente. Isso porque a influencer viveu um relacionamento com o ator Eduardo Galvão, falecido em 2020, e um breve affair com o jogador Neymar Jr.