Luísa Sonza surge em foto ao lado de novo affairReprodução/Instagram

Publicado 15/02/2024 21:47

Apontado como novo affair de Luísa Sonza, o médico português Luís Ribeirinho movimentou a web ao publicar uma foto com a cantora no "Valentine's Day", o dia dos namorados nos Estados Unidos.

Na foto publicada nos Stories do Instagram, os dois aparecem juntinhos em frente ao espelho e Luís escreveu na legenda: "Minha namorada". Confira abaixo:

NAMORADO NOVO? O médico Luís Ribeiro postou uma foto com Luísa Sonza e escreveu: “Minha namorada”. pic.twitter.com/rt1XYQglFy — POPTime (@siteptbr) February 15, 2024

De acordo com informações do portal Leo Dias, o médico mora na Alemanha, onde faz residência. Os dois teriam se conhecido em dezembro, quando ele veio passar as férias em Salvador, Bahia.

Ainda segundo o site, o médico viajou para São Paulo e seguiu para o Rio de Janeiro. Foi na cidade maravilhosa que Luís assistiu ao show da artista e a conheceu nos bastidores.