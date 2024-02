Influenciador se desculpa após polêmica com Paolla Oliveira - Reprodução/Instagram

Publicado 15/02/2024 17:34 | Atualizado 15/02/2024 17:37

O influenciador digital e humorista Pahby gerou polêmica ao dar a entender que Paolla Oliveira é uma mulher obesa durante o desfile da Acadêmicos do Grande Rio na Marquês de Sapucaí no último domingo (11). A entrevista do Mais Carnaval viralizou e ele se desculpou pelo comentário.

Na ocasião, Pahby comentou sobre o movimento sem filtros criado pela atriz nas redes sociais e a importância dela falar sobre a pressão estética. “Você está fazendo uma revolução no carnaval. E de corpo livre. Isso é muito importante para a gente. A gente precisa dessa representatividade. Eu fui um homem obeso, então eu sei o quanto é importante a gente se aceitar, se gostar, e a mensagem que você passa é muito importante”, declarou. Paolla alegou que não conseguia escutar Pahby por conta da fantasia de onça e não respondeu ao comentário.

FAMOSOS: Durante entrevista, repórter chama Paolla Oliveira de obesa (indiretamente) e acaba sendo categoricamente ignorado pela atriz. pic.twitter.com/V3bKJkxx7G — Luca do mundo (@Lucadomundo) February 15, 2024

O trecho repercutiu e muitos internautas interpretaram que o repórter deu a entender que Paolla é uma mulher obesa. No Instagram, Pahby explicou sua fala nesta quinta-feira (!5): “Paolla Oliveira não é obesa. Ela é uma mulher padrão, magra, esbelta”.

De acordo com o repórter, ele agradeceu Paolla por levar visibilidade à pauta de corpos livres, alegando que agradeceu Paolla por levantar a pauta de corpos livres. “Eu, como um ex-obeso, bariátrico, não tive nenhuma Paolla Oliveira para falar sobre autoaceitação”, afirmou.