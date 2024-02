Cacau Protásio pede emprestada fantasia de Paolla Oliveira: 'A onça vem' - Foto: Reprodução

Cacau Protásio pede emprestada fantasia de Paolla Oliveira: 'A onça vem'Foto: Reprodução

Publicado 15/02/2024 12:41

Cacau Protásio entrou para a lista de admiradores do figurino de Paolla Oliveira usado no desfile da Grande Rio no Carnaval. Encantada com a coroa que se transforma em uma cabeça de onça, a atriz deseja usar o adereço da Rainha de Bateria. A famosa revelou que o adereço seria útil para afastar certas pessoas.



Nas redes sociais, Cacau Protásio demonstrou seu interesse pela fantasia. "Paolla, eu quero saber a possibilidade de você me dar essa cabeça dessa onça, porque quando eu quiser mandar alguém para a p*ta que pariu, eu vou só fazer assim, que a onça vem", disse a artista, fazendo o gesto para que o animal surgisse.



"Já usou [o figurino] no desfile, foi maravilhosa. Vai usar nas campeãs... tem como eu passar na sua casa para pegar? Só a cabeça, porque quando vierem me emputecer, eu vou fazer só assim e já vai ser a resposta. Tem como?", questionou a famosa, enfatizando que o adereço seria extremamente útil.



O pedido inusitado de Cacau Protásio deu o que falar na web, mas Paolla Oliveira ainda não se pronunciou sobre a brincadeira. “E quando fizerem perguntas bizarras a gente também só abaixa a cabeça!”, brincou uma seguidora. “Já eu queria a onça inteira!”, revelou outra.