A passagem de Lexa em Barra do Piraí se transformou em uma confusão após o prefeito Mario Esteves alegar que ela fez uma apresentação curta. O político relatou que o show durou menos do que o esperado e que a famosa saiu às pressas do palco. A prefeitura até cancelou o pagamento da artista, mas a cantora resolveu se pronunciar.



Lexa decidiu abordar a polêmica em seus stories no Instagram, com tom de deboche. “Gente, fiz um show lindo em Barra do Piraí. Mesmo com toda a correria, cheguei lá 30 minutos antes. Pena que me entregaram um palco com 50 minutos de atraso. Eu cheguei lá às 22h30, era pra eu entrar às 23h e o palco só estava liberado às 23h50”, contou ela.



A cantora então rebateu outra acusação do prefeito, a de que ela não teria atendido os fãs. “Falaram que não tirei foto com as pessoas. Lógico que tirei, inclusive com o prefeito, que foi o primeiro a entrar [no camarim], antes de todo mundo”, debochou. “Quando vi que estava atrasando, falei: ‘Gente, preciso tirar foto com as pessoas, porque tenho uma vida depois daqui’”, destacou ela.



A famosa também compartilhou outro vídeo mostrando várias pessoas entrando em seu camarim para tirar fotos. Na legenda, ela ironizou a situação: “Ainda bem que tinha gravado kkkk”. Vale destacar que a Prefeitura de Barra do Piraí e o prefeito emitiram comunicados repudiando o comportamento de Lexa e cancelando seu cachê.



Nas redes sociais, internautas reagiram ao pronunciamento da artista. "Quem pagou a conta foi o povo. Prefeito só queria ficar bonito na foto", detonou uma seguidora. "Uma coisa eu aprendi a moeda sempre tem dois lados", ponderou outra. "A hora do print tá estranho", desconfiou uma terceira. "Gente é tudo pelo dinheiro tanto de um lado quanto do outro", afirmou mais um.