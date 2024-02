Neymar compra novo carro - Reprodução/Instagram

Neymar compra novo carroReprodução/Instagram

Publicado 14/02/2024 21:56 | Atualizado 14/02/2024 22:01

A coleção de carros de Neymar cresceu. O craque surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (14), ao exibir sua nova aquisição: um Rolls-Royce.

O modelo mais barato no Brasil custa cerca de R$ 3 milhões e pode chegar até R$ 125 milhões. "Novo filho", escreveu o atleta na legenda da imagem publicada no Instagram.

O atleta contou a novidade para os fãs ao publicar no Stories do Instagram um registro do automóvel de luxo, um dos queridinhos de realezas e celebridades do mundo inteiro.

Novo carro de Neymar Reprodução/Instagram

No dia 5 de fevereiro, Neymar completou 32 anos e decidiu comemorar a data com uma festa luxuosa no Brasil. No Instagram, ele compartilhou registros do evento. "Chorei, sorri e fui muito feliz no meu dia. Depois de 11 anos comemorar perto da minha família e amigos foi incrível", declarou.