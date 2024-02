Michelle Bolsonaro detona Ivete Sangalo - Reprodução/Instagram

Michelle Bolsonaro detona Ivete SangaloReprodução/Instagram

Publicado 14/02/2024 17:21 | Atualizado 14/02/2024 17:26

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para criticar a fala de Ivete Sangalo em interação com Baby do Brasil durante o Carnaval em Salvador. Na ocasião, a cantora baiana brincou ao falar sobre "macetar o apocalipse" após alerta religioso de Baby no bloco.

Na última segunda-feira (12), o trio elétrico de Ivete passou por imprevistos, como a explosão de mangueira de gás carbônico e quase tombar por conta do peso. Segundo a ex-primeira-dama, os incidentes estavam relacionados a fala da artista.

Michelle compartilhou uma notícia sobre os problemas enfrentados pelo trio da artista nos Stories do Instagram e declarou: "Deus teve muita misericórdia... Quantas pessoas não perderiam suas vidas? Não brinquem e nem desafiem Deus".

Print de Michelle Bolsonaro Reprodução/Instagram

O diálogo inusitado entre Ivete Sangalo aconteceu enquanto a cantora baiana conduzia o trio elétrico e Baby, que estava acompanhando a apresentação da arquibancada, aproveitou a interação com a mãe de Marcelo para prever o apocalipse para os próximos 10 anos. Ivete tentou contornar a situação com bom humor e declarou: "Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta ele", declarou em referência ao seu novo hit, "Macetando".