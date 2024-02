Influencer do ?eu adoro um benefício? comemora 1ª vez em Búzios: ?Quem era ela' - Foto: Reprodução

Publicado 14/02/2024 13:47

A influenciadora Luana Nobre, conhecida pelo bordão 'eu adoro um benefício', movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (14) pós-carnaval. A famosa surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um momento especial. Ela divulgou sua primeira visita a Búzios, no Rio de Janeiro, em grande estilo.



Na publicação, Luana exibe sua felicidade em um passeio de lancha, usando um biquíni e um shortinho, desfrutando das belezas de Búzios. Em meio à paisagem deslumbrante, a influenciadora não conseguiu conter a emoção e repetia: "Quem era ela, meu amor!".



A frase marcante de Luana Nobre parece refletir sobre sua jornada até o sucesso atual, destacando a transformação em sua vida. Em um discurso emocionado, a influencer relembra os desafios enfrentados no passado e agradece por todas as conquistas alcançadas.



A famosa estaria se referindo ao seu próprio passado, questionando “quem era ela” antes de alcançar os sonhos que agora são possíveis para Luana Nobre. “Porra! Obrigada, Jesus! Melhor emprego tu me deu! Obrigada! Já fui muito humilhada! Já sofri muito!”, continuou ela, relembrando sua trajetória difícil.



“Já lavei muito banheiro com cocô! Meu Deus! Obrigada, Senhor! Meu Deus, quantas vezes que fiquei com a barriga no fogão! Fazendo bolo, sacolé! E agora olha isso! Eu amo o Senhor! Muito obrigada! Toda honra e toda glória eu tenho a dado à Ti! Porque tu me honrou! Você me honrou!”, glorificou Luana no vídeo.