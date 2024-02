Rafael Portugal e o prefeito de Recife - Foto: Reprodução

Publicado 14/02/2024 10:26

A noite de terça-feira (14) foi marcada por risadas nas redes sociais após Rafael Portugal e o prefeito de Recife, João Campos, protagonizarem uma divertida troca de mensagens. O humorista compartilhou fotos brincando com a semelhança entre os dois, iniciando uma onda de comentários hilários.



"Boa noite pra você que só soube agora que eu sou prefeito de Recife", ironizou Rafael Portugal em seu perfil no X, antigo Twitter. A resposta de João Campos não tardou: "Boa noite meu prefeito, senhor já jantou? Quero um cuscuzinho com uma galinha guisada", disse ele entrando na brincadeira.



Apesar da repercussão, houve quem não enxergasse tanta semelhança entre o comediante e o político. “Mirou no prefeito e acertou a romagaga”, afirmou um usuário. “Versão original/versão shopee”, brincou outra. “So o nevou q ta parecendo (risos)”, apontou uma terceira.



João Campos, filho do ex-candidato à presidência Eduardo Campos, vem chamando a atenção durante o Carnaval 2024 por mostrar seu lado descontraído. Em vídeos que viralizaram na web, ele aparece curtindo a folia em Recife, mostrando que é 'gente como a gente', dançando e se divertindo.