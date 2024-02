Rogerinho levou facadas ao reagir a assalto na Bahia - Reprodução/Instagram

Publicado 13/02/2024 21:51

O músico Rogerinho, integrante do grupo Revelação, anunciou através das redes sociais que ficará longe dos palcos para se recuperar das facadas que levou durante um assalto no Carnaval de Salvador, na Bahia.

O pagodeiro, que saía de uma apresentação do grupo em um trio elétrico, foi atingido na mão e nas costas. Ele foi levado ao hospital e já recebeu alta, mas não poderá participar dos próximos shows do Revelação.

“Estou passando aqui para agradecer o carinho e a preocupação de vocês. Estou bem na medida do possível. Não reaja a assalto. Estou aqui, machuquei minha mão, levei uns pontinhos e daqui a pouco estou 100%. Sou meio inconsequente de vez em quando, mas que isso sirva de lição para mim e para todos”, declarou em postagem feita no Instagram.

Imagens registradas por um motorista de aplicativo mostra o percussionista reagindo ao assalto quando o criminoso tentou roubar seus pertences e do companheiro de banda, Mauro Jr, no último domingo (11). A bolsa com documento, celular e dinheiro dos artistas foram levados, mas apenas Rogerinho foi ferido pela faca.

O crime foi registrado na 1ª Delegacia dos Barris, mas será investigado pela Delegacia de Proteção ao Turista.