Thales Lessa é preso suspeito de importunação sexualReprodução/Instagram

Publicado 13/02/2024 18:12

O cantor sertanejo Thales Lessa foi preso suspeito de importunação sexual contra a massagista em Minas Gerais. O crime teria acontecido em um hotel em Araxá, no Alto Paranaíba, na última segunda-feira (12).

De acordo com informações do G1, a Polícia Militar foi acionada pela gerência do estabelecimento relatando que uma funcionária do setor de massagem foi vítima de importunação sexual por um cantor que estava no local. Thales teria deixado o estabelecimento após o crime.

O músico foi abordado próximo à Nova Ponte e levado para a Polícia Civil para depor. Em depoimento, Lessa afirmou que é cliente habitual do serviço de massagem do hotel.

De acordo com Thales, ele tem o hábito de ficar nu durante a sessão e que nada fugiu da normalidade quando foi atendido pela massagista.