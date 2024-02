Após deixar prisão, ex mulher do Nem da Rocinha vira influencer e curte carnaval - Foto: Reprodução

Após deixar prisão, ex mulher do Nem da Rocinha vira influencer e curte carnaval Foto: Reprodução

Publicado 14/02/2024 09:26 | Atualizado 14/02/2024 11:00

Após mais de oito anos atrás das grades, Danubia de Souza Rangel, ex-mulher do traficante Nem da Rocinha, foi libertada nesta quinta-feira (11). A primeira-dama do tráfico cumpriu sua pena no Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, Zona Norte do Rio, por corrupção ativa e associação ao tráfico de drogas.



O juiz Carlos Eduardo Carvalho de Figueiredo assinou o alvará de soltura, considerando a extinção da pena. Em 2020, Danubia estava em regime semiaberto, mas a apreensão de um celular com fotos da mulher na cadeia levou ao retorno do regime fechado.



A prisão de Danubia ocorreu em outubro de 2017, na Ilha do Governador. Ela deixou a Rocinha após desavenças com o então líder do tráfico, Rogério 157, rival de Nem. Danubia teve uma longa relação com o rei do tráfico carioca, que está detido na penitenciária federal de Catanduvas, no Paraná, desde 2011.



Vale destacar que a ex-criminosa já possui mais de 60 mil seguidores no Instagram e vem se tornando uma verdadeira influencer. Ela até teve a chance de curtir o carnaval na Marquês de Sapucaí, com direito ao camarote. Danubia acumula diversos fãs que fazem questão de comentar e elogiar suas fotos.